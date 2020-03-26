Путин призвал ужесточить наказание за контрафактные лекарства

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо ужесточить наказание за контрафактные лекарства из-за онлайн-доставки медикаментов.

Путин отметил, что «соответствующая структура правительства с очень большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов онлайн».

Тем не менее, президент настоял на разрешении покупок через интернет с одновременным повышением ответственности за контрафакт.

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