Путин призвал ужесточить наказание за контрафактные лекарства
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Президент России Владимир Путин считает, что необходимо ужесточить наказание за контрафактные лекарства из-за онлайн-доставки медикаментов.
Путин отметил, что «соответствующая структура правительства с очень большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов онлайн».
Тем не менее, президент настоял на разрешении покупок через интернет с одновременным повышением ответственности за контрафакт.
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