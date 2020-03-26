В Москве в аэропорту грузчики потеряли золотые слитки стоимостью 58 млн рублей

В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли два золотых слитка стоимостью в 57 млн 978 тысяч рублей, пишет РЕН.

По имеющейся информации, золото принадлежит Красноярскому заводу цветных металлов имени В.Н. Гулидова.

Слитки должны были отправить в Лондон.

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