В Москве в аэропорту грузчики потеряли золотые слитки стоимостью 58 млн рублей
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В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли два золотых слитка стоимостью в 57 млн 978 тысяч рублей, пишет РЕН.
По имеющейся информации, золото принадлежит Красноярскому заводу цветных металлов имени В.Н. Гулидова.
Слитки должны были отправить в Лондон.
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