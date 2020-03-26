Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.

«Проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости», — говорится в сообщении.

Решение принято на заседании совета по борьбе с коронавирусом.

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