Правительство поддержит сферы общепита и услуг
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Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
«Проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости», — говорится в сообщении.
Решение принято на заседании совета по борьбе с коронавирусом.
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