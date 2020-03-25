Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

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Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Соответствующий указ выложили на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, этот запрет касается большинства муниципалитетов данных территорий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.