Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
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Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Соответствующий указ выложили на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, этот запрет касается большинства муниципалитетов данных территорий.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.