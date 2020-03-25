Губернатор Ленобласти принял меры для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне COVID-19

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса в особых условиях, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса.

«Сегодня мы выделяем несколько отраслей бизнеса, которые в большей степени пострадали от снижения спроса на их товары и услуги в ситуации с коронавирусом. В первую очередь, это бизнес, предоставляющий услуги выездного туризма, досуга, общественного питания, транспортные пассажирские перевозки, бытовые услуги. Для них мы разработали ряд мер поддержки, которые реализуем на уровне региона. Мы также направим в Минэкономразвития РФ предложения, которые требуют принятия решений на федеральном уровне», – сказал губернатор.

Среди предлагаемых региональных мер значатся:

- снижение ставки налога по УСН с 6% (от доходов) до 1% в сферах туризма, ЗОЖ, досуга, общественного питания, бытовых услуг с распространением срока действия с 1 января 2020 года;

- рекомендация органам местного самоуправления принять решение о снижении размера ЕНВД с распространением срока действия с 1 января 2020 года;

- увеличение объемы средств, направляемые на субсидирование субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях (туризм, ЗОЖ, досуг, общепит, быт. услуги, отдельные производства) в целях возмещения процентов по действующим кредитам;

- введение моратория на оплату основного долга и процентов по микрозаймам субъектами МСП – заемщикам региональной микрокредитной компании, осуществляющим деятельность в сферах туризма, ЗОЖ, досуга, общественного питания, бытовых услуг, отдельным производствам;

- дополнение постановления правительства от 13 марта 2020 года №117 нормой о том, что распространение новой коронавирусной инфекции является форс-мажором. В период действия форс-мажора не будут начисляться неустойки, контрагент не может взыскивать убытки;

- введение мораторий на три месяца на плату арендных платежей по договорам на предоставление госимущества Ленинградской области и рассрочку на уплату арендных платежей до конца 2020 года. Рекомендовать муниципалам применить данную меру;

- открытие горячую линию по номеру телефона 8(812)309-46-88 на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области для консультирования предпринимателей о принимаемых мерах.

Среди предложений, направленные от Ленинградской области в федеральные органы власти, значатся:

- продление режима налогообложения для субъектов МСП в виде единого налога на вмененный налог (ЕНВД) до 2024 года на срок реализации нацпроекта МСП;

- обращение в Министерство экономического развития РФ с ходатайством о выделении средств федерального бюджета для субсидирования субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях (туризм, ЗОЖ, досуг, общепит, быт. услуги, отдельные производства) в целях погашения убытков связанных с приостановлением деятельности;

- обращение в Минпромторг РФ с предложением о подготовке решения о приостановлении процесса перехода на обязательную маркировку товаров;

- обращение в Федеральную налоговую службу с предложением о введении моратория на блокировку счетов при выявлении признаков сомнительных операций.