Россия может поставить мобильные госпитали в Латинскую Америку и Африку

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Россия регулярно получает запросы от стран Латинской Америки и Северной Африки на поставку мобильных противоинфекционных отделений для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на производителя таких госпиталей корпорацию «Проект-техника».

Мобильные госпитали служат для оказания помощи в зонах распространения инфекций, отметили в компании. Там подчеркнули, что комплексы обеспечивают возможность одновременной госпитализации 30 человек на срок до 30 дней, при этом показатели можно увеличить в зависимости от потребностей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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