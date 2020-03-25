В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

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В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо депутата министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимиру Якушеву.

Счета за жилищно-коммунальные услуги увеличатся из-за продолжительного пребывания россиян дома в связи с карантинными мерами, говорится в письме. Там отмечается, что на фоне общего снижения доходов дополнительные издержки могут подорвать финансовое благополучие многих граждан страны.

В письме Власов предлагает временно освободить россиян от коммунальных платежей и просит главу Минстроя оценить данную инициатву и возможность ее реализации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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