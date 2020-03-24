Индекс Dow Jones вырос на 11%

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Фондовые индексы США показали рост более чем на 11% после заявления президента США Дональда Трампа о желании открыть границы страны. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 11,26% до 20685,04 пункта, по данным на 23.00 по мск.

Кроме того, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся до 2446,70 пункта, отметив рост на 9,35%.

В свою очередь на 8,12% увеличился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — до 7417,86 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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