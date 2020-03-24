Гутерриш призвал членов G20 отменить ухудшающие ситуацию c COVID-19 санкции
Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-участникам саммита G20 с просьбой об отмене существующих санкций, которые обостряют ситуацию с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его письмо.
Он отметил, что ряд ограничительных мер мешает доставлять медпомощь, продовольствие, а также предметы первой необходимости.
«Это время солидарности, а не изоляции», — написал Гутерриш.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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