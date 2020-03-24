Bloomberg предрек Саудовской Аравии «невероятный кризис»

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Колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг считает, что в ближайшем будущем Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива столкнутся с глобальными финансовыми проблемами.

По его мнению, нынешняя ситуация с ценами на нефть лишь приблизит падении экономик стран залива.

Автор отметил, что финансовые активы правительства Саудовской Аравии «сократились и составляют всего 0,1% валового национального продукта, а в течение четырех лет до 2018 года они составляли 50%».

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в течение четырех лет чистая величина финансовых активов шести стран региона снизилась примерно на $500 млрд, составив $2 трлн.

«Если пика в спросе на нефть не будет раньше 2040 года, оставшаяся сумма, по мнению экспертов МВФ, закончится к 2034 году. А если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, то эти активы закончатся еще быстрее, и казна этих стран опустеет уже в 2027 году», — написал Фиклинг.

Колумнист, ссылаясь на данные МВФ, отметил, что в случае, если цена на нефть будет держаться в диапазоне от $50 до $55, то золотовалютные запасы саудовского королевства уже в 2024 году уменьшатся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт. Автор считает, что такой исход событий весьма тревожен, так как всего через несколько месяцев Саудовская Аравия может оказаться в «невероятном кризисе» и вынуждена будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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