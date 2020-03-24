Жаров назначен гендиректором АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором холдинга «Газпром-медиа». Об этом сообщается на сайте холдинга.

Согласно заявлению пресс-службы, решение о его назначении принял совет директоров, оно вступает в силу со вторника, 24 марта.

Жаров будет занимать данный пост три года. До него «Газпром-медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко, который январе текущего года перешел в правительство на пост вице-премьера.

В компании отметили, что данное решение было принято с целью «укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях».

«Опыт Александра Александровича Жарова... его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи», — цитирует пресс-служба компании слова председателя совета директоров «Газпром-медиа», председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Жаров возглавит «Газпром-Медиа», а пост руководителя Роскомнадзора займет глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.

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