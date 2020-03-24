США на $1 млрд сократят помощь Афганистану

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сокращают помощь Афганистану на $1 млрд. и готовы сократить аналогичную сумму в 2021 году, передает Reuters.

По его словам, американская сторона пришла к такому решению из-за вражды между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом.

Помпео добавил, что США также пересмотрят все программы и проекты с целью определения дополнительных сокращений.

«Мы пересмотрим наши обязательства по проведению будущих донорских конференций для Афганистана», — резюмировал госсекретарь.

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