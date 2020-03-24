Накопления среднестатистического россиянина упали до четырехлетнего минимума

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Сумма сбережений, которую среднестатистический россиянин откладывал ежемесячно в 2019 году, снизилась до четырехлетнего минимума. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2019 году среднестатистический россиянин откладывал около 6,6 тыс. рублей или около 19% своего дохода. Отмечается, что это самый низкий показатель за четыре года, однако он немного лучше, чем значение, которое было в 2014 году, когда было зафиксировано резкое ослабление рубля по отношению к иностранным валютам.

По данным исследования, в прошлом году больше всего отложить сбережений удалось жителям Чукотки и Ненецкого автономного округа, менее всего — жителям Тюменской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Эксперты полагают, что ситуация в 2020 году ухудшится из-за коронавирусной инфекции, а также обвала цен на нефть.

По словам представителя FinExpertiza, средний класс в РФ привык быть готовым к очередному обвалу рубля и накапливать средства. «Поэтому накопления увеличиваются быстрее доходов. Разумеется, что рост обеспечен не бедняками и пенсионерами, — заключил он.

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