Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные компании DSM Group.

Как выяснилось, на прошлой неделе россияне купили почти 560 тыс. упаковок презервативов на сумму более 160 млн рублей. В прошлом году в это же время граждане приобрели 477 тысяч упаковок общей стоимостью 122 млн рублей.

Издание отмечает, что прирост составил 31,8% в ценовом выражении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. На данный момент вирусом в мире заразились более 374 тыс. человек, при этом более 100 тыс. — выздоровели и свыше 16 тыс. заболевших — погибли. В России число заразившихся достигло 438 человек, 17 из них уже здоровы.

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