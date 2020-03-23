Индекс S&P 500 упал на уровень января 2017 года

<img src="">

Американский фондовый индекс S&P 500 опутсился до отметки ниже уровня января 2017 года, тем самым растеряв весь свой предыдущий рост, достигнутый с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылокй на данные торгов.

Так, на 21.35 мск S&P 500 упал на 3,19%, достигнув 2226,12 пункта.

Отмечается, что этот индекс оказался ниже 2245,13 пункта, что является минимумом января 2017 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

— Биржи США продолжают падение в пределах 8%

— Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года