Индекс S&P 500 упал на уровень января 2017 года
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Американский фондовый индекс S&P 500 опутсился до отметки ниже уровня января 2017 года, тем самым растеряв весь свой предыдущий рост, достигнутый с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылокй на данные торгов.
Так, на 21.35 мск S&P 500 упал на 3,19%, достигнув 2226,12 пункта.
Отмечается, что этот индекс оказался ниже 2245,13 пункта, что является минимумом января 2017 года.
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