В МВФ предрекли мировой экономике рецессию, как при глобальном кризисе
close
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировую экономику в 2020 году ожидает рецессия, как при глобальном финансовом кризисе. Об этом соообщает ТАСС.
По ее словам, в мировой экномике наступит рецессия, подобная той, что происходит «во время мирового финансового кризиса или хуже».
«Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — сказала Георгиева.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Moody