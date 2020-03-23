В МВФ предрекли мировой экономике рецессию, как при глобальном кризисе

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировую экономику в 2020 году ожидает рецессия, как при глобальном финансовом кризисе. Об этом соообщает ТАСС.

По ее словам, в мировой экномике наступит рецессия, подобная той, что происходит «во время мирового финансового кризиса или хуже».

«Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — сказала Георгиева.

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