Россия временно запретила вывоз круп
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Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Запрет действует 10 дней с 20 марта.
Производителей просят ждать особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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