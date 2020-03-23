Россия временно запретила вывоз круп

Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.

Запрет действует 10 дней с 20 марта.

Производителей просят ждать особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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