В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА «Новости».

Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он заявил, что новая индексация будет являться мерой поддержки населения в условиях пандемии коронавируса и нестабильности цен нефти и курса рубля.

По словам депутата от «Единой России» Михаила Тарасенко, инициатива является позитивной, однако необходимо все просчитать, так как российские власти уже предпринимают меры для поддержки бизнеса.

«Эти меры необязательно приведут к положительному результату... Но то, что это не обрушит рубль, это я достаточно уверенно говорю», — резюмировал он.

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