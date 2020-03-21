Россия не занимается демпингом на рынке нефти, заявил Сечин

Россия не занимается демпингом на рынке нефти, который настоящий момент находится под влиянием политических факторов, а не экономических, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не демпингуем, в отличие от них (от Саудовской Аравии. — Прим. «Газеты.Ru»). Поэтому наша эффективность, может, даже и выше», — цитирует его агентство «Прайм».

«Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики», — также сообщил глава «Роснефти».

«Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает», — добавил он.

«ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка», — отметил при этом Сечин.