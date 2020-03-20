В ГД оценили идею выплат семьям с детьми 3-7 лет

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В Госдуме оценили инициативу предоставления материальной помощи семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает RT.

Соответствующий указ о ежемесячных выплатах таким семьям в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей подписал президент России Владимир Путин.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал решение о выплатах «новой мерой социальной поддержки семей».

Он поддержал данный указ, добавив, что денежные средства родители смогут потратить на ребенка.

«Элементарно обеспечить покупку самых необходимых вещей, которые было невозможно приобрести до этого, теперь станет возможным», — сказал Нилов.

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