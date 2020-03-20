В феврале безработица в России снизилась до 4,6%

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В феврале безработица в России опустилась на 0,1% до 4,6%, следует из доклада Росстата.

Отмечается, что 3,4 млн россиян в возрасте от 15 лет не работали. При этом в Роструде как безработные зарегистрированы 700 тысяч человек, получают пособие — 600 тысяч человек.

По предварительным данным, численность рабочей силы составляет 74,5 млн человек, или чуть больше половины населения страны.

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