Губернатор Подмосковья призвал собственников ТЦ закрыть кинотеатры

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, где рекомендовал владельцам торговых центров и аутлетов временно закрыть кинотеатры в связи с ситуацией распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правительства Московской области.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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