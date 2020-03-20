В правительстве заявили, что запасов продуктов в РФ хватит для повышенного спроса

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко отметила, что существующих производственных мощностей и запасов продуктов в России хватит даже для повышенного спроса на продукты питания, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства.

Там указали, что, к примеру, на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей есть еще 148 тыс. т риса-сырца, а в зимних теплицах имеется 200 тыс. т овощей.

Кроме того, в пресс-службе Абрамченко также отметили, что Россия находится в пятерке крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире.

«Только в 2019 году было произведено более 5 млн т мяса птицы и более 3,9 млн т свинины», — подчеркнул представитель вице-премьера.

Он добавил, что спрос россиян на мясную категорию производители удовлетворяют.

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