Bank of America: в США начался финансовый кризис

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Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.

Экономист назвала главной причиной такого положения в США пандемию нового типа коронавируса COVID-19.

Она также отметила, что избежать рецессии американской экономики уже не удастся.

Согласно данным ее доклада, по итогам второго квартала 2020 года экономика страны в разрезе квартал к кварталу обвалится на 12% ВВП. Также по годовым итогам показатель сократится на 0,8%. Мейер уточнила, что экономическая ситуация спровоцирует рост безработицы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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