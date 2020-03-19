Производители туалетной бумаги стали работать круглосуточно

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Производители туалетной бумаги в связи с повышенным спросом теперь будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на компанию ОАО «СТГ», производящую санитарно-гигиеническую продукцию для ряда торговых сетей.

В компании отметили готовность полностью удовлетворить повышенный спрос, выросший в последние несколько недель.

«Для обеспечения бесперебойности поставок и накопления стратегических запасов продукции производственные площадки ОАО «СТГ» в Республике Коми и Ярославской области работают в круглосуточном режиме с использованием дополнительных производственных мощностей», — рассказали в «СТГ».

Там добавили, что кроме туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток, а также носовых платочков выросло производство бумаги для мест общественного пользования.

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