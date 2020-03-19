Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

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Госдума приняла закон, дающий правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ также предусматривает право устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 дней лекарства подорожают более чем на 30%.

Предельно допустимые цены будут устанавливаться на 90 календарных дней.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 19 марта правительство начнет оперативный мониторинг цен в стране.