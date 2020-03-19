Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.

Опередить российскую валюту смог по статическому показателю, характеризующему тенденцию изменчивости цены, мировых валют к доллару США смог только мексиканский песо.

Как отмечается, вмененная волатильность рубля, которая рассчитана из цен опционов за три месяца, составляет 24,9%, а песо — 26,5%.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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