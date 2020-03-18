Путин вручил Ротенбергу медаль Героя Труда РФ
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Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» предпринимателю Аркадию Ротенбергу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».
На видеозаписи запечатлено, как российский лидер лично надевает медаль на пиджак бизнесмена.
До этого Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда России «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».
Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Крымский полуостров с остальной территорией России. 23 декабря президент России открыл движение по железнодорожной части моста.
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