Супермаркеты ограничили покупку туалетной бумаги в Британии

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Британские торговые сети ввели ограничения на покупку товаров первой необходимости и пользующихся большим спросом из-за паники в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си».

Так, согласно новому регламенту покупатели могут приобрести только две-четыре упаковки туалетной бумаги, макарон или молока в одни руки.

Кроме того, под ограничения попали и такие товары, как мыло и дезинфицирующие средства. Также в нескольких торговых сетях пожилые люди получили преимущество в очередях на онлайн-доставку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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