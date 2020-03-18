Мишустин поручил предоставить налоговую отсрочку для туризма и авиаперевозок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/641/13001641/RIAN_6194613.HR-pic905-895x505-6017.jpg">

Премьер России Михаил Мишустин рекомендовал ФНС, госкорпорациям, ведомствам и ЦБ отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве туризма и авиаперевозок, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

«Отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность <...> в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве», — говорится в поручении.

Мера поможет стабилизировать экономическую ситуацию на фоне падения цен на нефть и коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

— Минфин не видит поводов для паники

— Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года