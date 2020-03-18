Мишустин поручил предоставить налоговую отсрочку для туризма и авиаперевозок
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Премьер России Михаил Мишустин рекомендовал ФНС, госкорпорациям, ведомствам и ЦБ отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве туризма и авиаперевозок, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
«Отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность <...> в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве», — говорится в поручении.
Мера поможет стабилизировать экономическую ситуацию на фоне падения цен на нефть и коронавируса.
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