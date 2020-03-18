CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Мнучин выразил обеспокоенность тем, что последствия пандемии для американской экономики могут оказаться хуже кризиса 2008, заявил источник. По его данным, министр призвал сенат принять меры по стимулированию экономики на общую сумму $1 трлн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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