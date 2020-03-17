В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, пенсии проиндексируют на 6,1%. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2020 года.

В документе также поручено пенсионному фонду России проинформировать территориальные органы о размере коэффициента для увеличения выплат.

Ранее стало известно, что размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тыс. руб.