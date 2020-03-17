Путин призвал не тратить деньги и не покупать продукты впрок

Президент Росси Владимир Путин призвал граждан страны не тратить деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать, цитирует РИА «Новости».

Премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал президенту, что никаких проблем с поставками продольственных товаров в России нет, однако россияне продолжают опустошать полки магазинов.

Путин отметил, что люди должны осознать, что ситуация в стране надежная. «Главное, чтобы люди не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил президент.

Ранее в АКОРТ рассказали, что запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель.

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