Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин заявил, что готовит иск на сумму в $50 млрд против США за незаконное преследование и санкции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы компании.

В нем он сообщает, что американское правительство делало все возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. Так, американская сторона не предоставила доказательств, фальсифицировала свидетельские показания и совершала другие действия.

По его словам, тем самым правительство США хотело не допустить справедливого судебного разбирательства и убедить мировое сообщество в том, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия.

До этого стало известно, что суд Колумбии постановил прекратить процесс в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая обвинялась во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

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