Сбербанк привлек к работе приговоренных к исправительным работам

Сбербанк в рамках нового проекта начал привлекать к работе россиян, которых суды приговорили к исправительным работам. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Отмечается, что в проекте участвуют осужденные граждане, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение. Заключение им заменено на исправительный труд.

По словам Попова, банк поддержал этот проект, так как для него важны социальные инициативы. Основная задача — решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение», — добавил Попов.

Он заверил, что никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет. Попов уточнил, что данные, которые будут предоставляться людям в исправительные учреждения, не содержат персональных данных и не раскрывают банковские тайны. «Материалы абсолютно обезличены и фрагментарны», — продолжил он.

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