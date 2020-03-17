Суд в США решил прекратить процесс против российской компании «Конкорд»

Суд округа Колумбия (штат Вашингтон) постановил прекратить процесс в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая обвинялась во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом было удовлетворено соответствующее прошение американской прокуратуры.

«Ходатайство властей удовлетворено», — говорится в решении суда.

Отмечается, что обвинения с компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые являлись фигурантами этого дела, были сняты.

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