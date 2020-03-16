Эстония приостановит выдачу шенгенских виз
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Эстония временно приостанавливает выдачу шенгенских виз на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте эстонского министерства иностранных дел.
На основании распоряжения правительства, МИД Эстонии и визовые центры прекращают прием заявлений на шенгенские визы с 17 марта 2020 года, говорится в сообщении.
Исключения предусмотрены для заявлений, поданных на гуманитарных основах, для оказания медицинской помощи и для транспортировки товара. Кроме того, возможна выдача виз близком родственникам лиц, имеющих эстонское гражданство, вид на жительство или право на проживание в стране.
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