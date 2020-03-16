ЦБ призвал россиян отказаться от использования наличных из-за коронавируса

В Центробанке России призвали отказаться от использования наличных денег, так как они могут быть каналом распространения вирусов, передает ТАСС.

Там рекомендовали во время вспышки коронавируса расплачиваться бесконтактно.

Банк России выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются не менее 14 дней с момента поступления, сообщили в ЦБ, уточнив, что продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации ВОЗ, составляет 3–4 дня.

Ранее в Роспотребнадзоре также призывали россиян соблюдать меры предосторожности при использовании наличных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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