TUI Group приостанавливает реализацию большинства услуг из-за коронавируса

Туристическая группа TUI Group решила временно приостановить выполнение ряда видов деятельности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что такое решение туристическая компания приняла в соответствии с правительственными указаниями. В частности, временный запрет наложен на пакетные поездки, круизы и гостиничные операции.

Как рассказали агентству в TUI Россия, это распоряжение влияет только на европейские компании, но не на российское юридическое лицо.

«TUI Россия работает в штатном режиме», — сказал гендиректор TUI Россия Тарас Демура.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 66 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 503.

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