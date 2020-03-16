TUI Group приостанавливает реализацию большинства услуг из-за коронавируса
Туристическая группа TUI Group решила временно приостановить выполнение ряда видов деятельности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что такое решение туристическая компания приняла в соответствии с правительственными указаниями. В частности, временный запрет наложен на пакетные поездки, круизы и гостиничные операции.
Как рассказали агентству в TUI Россия, это распоряжение влияет только на европейские компании, но не на российское юридическое лицо.
«TUI Россия работает в штатном режиме», — сказал гендиректор TUI Россия Тарас Демура.
По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 66 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 503.
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