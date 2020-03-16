Власти решили отсрочить налоговые платежи для ряда отраслей в РФ
Российские власти решили дать отсрочку по налогам для туристической и авиаотрасли из-за коронавируса. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, цитирует РИА «Новости».
По его данным, эти отрасли пострадали из-за коронавирусной инфекции. В связи с этим власти решили дать им отсрочку. «Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях», — отметил Мишустин.
Также планируется, что отсрочка по выплатам будет предоставлена и ряду других отраслей.
По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 500.
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