В Госдуме одобрили новый механизм назначения пенсий

В Государственной думе одобрили предложение Минтруда об изменении системы назначения пенсий, сообщают «Известия».

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что введение уведомлений о количестве начислений позволит гражданам стать более информированными о своей пенсионной ситуации, а также покажет необходимость получения белой зарплаты.

В «Справедливой России» тоже поддержали законопроект. По словам зампреда фракции Михаила Емельянова, это одно из немногих решений в пенсионной системе, которое поможет населению.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов положительно отнесся к изменениям. Он считает, что россияне должны понимать, какие средства они накапливают и на что им придется потом жить.

В ЛДПР также поддержали изменения. Зампред фракции Ярослав Нилов подчеркнул достоинства введения автоматического назначения пенсии для инвалидов. Электронные возможности позволят облегчить жизнь гражданам с болезнями опорно-двигательного аппарата, которым вдвойне сложнее передвигаться.

Ранее стало известно, что Министерство труда России подготавливает законопроект о введении новой системы назначения пенсий.