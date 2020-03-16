Власти могут выделить 12 млрд рублей на покупку мусорных баков для регионов

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин попросил Минфин выделить около 12 млрд рублей на покупку новых контейнеров для сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Информацию о получении документа от Минприроды подтвердили в пресс-службе Минфина. В настоящее время идет обсуждение правил распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

На 12 млрд рублей планируется закупить контейнеры смешанного и раздельного сбора отходов.

Издание отмечает, что не все российские регионы пока готовы к внедрению системы раздельного сбора мусора из-за нехватки новых контейнеров. О необходимости покупки контейнеров сообщили более половины субъектов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Greenpeace предложил Минприроды запретить влажные салфетки

— В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

— Экологи сообщили о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов из ЕС