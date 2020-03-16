Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи.

В РСПП предлагают несколько вариантов компенсаций за бесплатный доступ россиян к ряду ресурсов. Во-первых, избежать роста цен на связь можно при помощи введения налоговых льгот или вычетов. Во-вторых, можно разработать и запустить специальный тариф с минимальным ежемесячным платежом.

Если же доступ к социально значимым Интернет-ресурсам останется без компенсаций, то с учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля цены на связь в этом году могут повыситься на 20%.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review сообщали, что расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Причиной таких изменений являются «пакет Яровой» и закон об устойчивом Рунете, требования которых будут обязаны исполнять мобильные операторы.

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