ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление регулятора.
Согласно заявлению, такие меры были приняты в целях борьбы с рискам из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19, что «предоставляет угрозу для экономических перспектив».
Так процентная ставка была опущена до 0 — 0,25%.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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