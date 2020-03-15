Россиянам рекомендовали чаще проверять статус бронирования билетов на рейсы «Аэрофлота» из Европы

«Аэрофлот» посоветовал пассажирам, которые сейчас находятся в странах Европы, регулярно проверять статус бронирования билетов на сайте авиакомпании.

Там предупредили, что изменения будут введены для рейсов по ряду направлений.

Как стало известно, сейчас из-за приостановки регулярного авиасообщения в некоторых странах Европы, авиаперевозчик создал специальную программу рейсов в европейские города. Это сделано для возвращения российских пассажиров «Аэрофлота», у которых есть билеты на даты вылета 16 марта и позднее.

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