Россиянам рекомендовали чаще проверять статус бронирования билетов на рейсы «Аэрофлота» из Европы
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«Аэрофлот» посоветовал пассажирам, которые сейчас находятся в странах Европы, регулярно проверять статус бронирования билетов на сайте авиакомпании.
Там предупредили, что изменения будут введены для рейсов по ряду направлений.
Как стало известно, сейчас из-за приостановки регулярного авиасообщения в некоторых странах Европы, авиаперевозчик создал специальную программу рейсов в европейские города. Это сделано для возвращения российских пассажиров «Аэрофлота», у которых есть билеты на даты вылета 16 марта и позднее.
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