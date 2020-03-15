РЖД отменяет поезда на Украину и в Молдавию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, передает РИА «Новости».

В компании сообщили, что возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы можно будет сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Латвию, Германию, Францию, Чехию, Италию, Монголию, Польшу, КНДР и Китай.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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