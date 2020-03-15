Reuters: в Китае пропал критиковавший Си Цзиньпина бывший магнат

Друзья бывшего китайского магната Рен Чжицяна заявили о его пропаже, передает Reuters.

Ранее Рен Чжицян написал статью, в которой раскритиковал Си Цзиньпина за его февральское выступление, посвященное усилиям правительства по борьбе с коронавирусом.

«Многие из наших друзей ищут его. Рен Чжицян — публичный человек, и о его исчезновении широко известно», — утверждает близкая подруга экс-магната.

Она заявила, что ждет соответствующих действий от правоохранительных органов.

По словам друзей, им не удается связаться с Рен Чжицяном с 12 марта.

Рен Чжицян ранее был членом Коммунистической партии Китая и строительным магнатом.