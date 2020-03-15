Круизная компания Royal Caribbean полностью приостанавливает работу из-за коронавируса

Одна из крупнейших в мире круизных компаний Royal Caribbean Cruises заявила, что приостанавливает отправление всех кораблей в плаванье до апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Такое решение было из-за мировой ситуации в здравоохранении.

Плавание всего флота будет приостановлено начиная с полуночи 15 марта.

«Мы рассчитываем вернуться к работе 11 апреля 2020 года», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что все текущие круизы будут завершены по расписанию.

Ранее о приостановке работы объявили и другие круизные компании — Princess Cruises и Viking Cruises.