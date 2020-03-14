В Австралии ввели ограничения на продажу ряда товаров из-за коронавируса

Один из крупнейших австралийских ретейлеров Coles ввел ограничения на продажу ряда товаров на фоне паники, возникшей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Так, компания ограничила покупку макаронных изделий, муки, риса, бумажных полотенец и салфеток, а также дезинфицирующих средств для рук двумя единицами на человека. Кроме того, временно сокращена возможность возврата купленных ранее товаров и продуктов.

Уточняется, что на долю Coles приходится около 40% австралийского рынка.

Ранее Coles и Woolworths, контролирующие более 80% национального рынка ретейла, уже ввели ограничение на продажу туалетной бумаги, запасы которой полностью раскупили за один день после объявления вспышки коронавирусной инфекции пандемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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