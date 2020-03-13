Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Отмечается, что «нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.
Так, ранее США были выгодны низкие цены на нефть, сейчас же Америка стала чистым экспортером нефти, поэтому у нее появились новые слабые места, которые ей предстоит проверить.
Кроме того, в материале говорится, что отказ Москвы продлевать сделку о сокращении добычи нефти скажется и на экономике Ирана.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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